Soferii ieseni vor putea circula din nou pe strada Aurel Vlaicu

Oficialii Conest dau asigurari ca in jurul datei de 19 mai se va putea circula pe ambele sensuri ale strazii care face legatura cu zona Dancu * urmeaza lucrarile la podul Aurel Vlaicu, obiectiv care va fi demolat si reconstruit, obiectivul avand ca data limita 15 noiembrieIncepute in luna martie, lucrarile de modernizare ale strazii Aurel Vlaicu sunt in grafic. Modernizarea strazii a fost impartita in doua etape. Intr-o prima faza a fost atacat un tronson avand o lungime de 2.367 metri si o ... citeste toata stirea