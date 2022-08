Soferita care a ucis 4 oameni in Pacurari, reactii socante: "Imi vine sa rad". "In ce cont sa virez banii"

Tanara care a comis accidentul in urma caruia patru angajati ai societatii Citadin din Iasi au murit a declarat in fata procurorului ca nu stie "ce sa povesteasca" in legatura cu noaptea in care s-a produs tragedia. "Cat timp nu stiu despre ce vorbiti, in vine sa rad"; a spus femeia procurorului de caz, care a intrebat-o daca situatia in care se afla i se pare amuzanta. Intrebata daca doreste sa dea o noua declaratie avand in vedere noua incadrare juridica a faptei de care este acuzata - aceea ... citeste toata stirea