Soferita care a ucis patru muncitori ai Citadin risca inchisoarea pe viata (VIDEO)

Soferita care a ucis patru muncitori ai Citadin in curba de la AMRS risca inchisoarea pe viata. Ancheta a fost inceputa de procurorii Parchetului de pe langa Judecatorie, sub acuzatia de ucidere din culpa, pentru care Adina Iuliana Ghervase risca pana la 7 ani si 6 luni de inchisoare. Felul in care s-a produs accidentul a sugerat insa o alta incadrare juridica, procurorii trimitand dosarul la Parchetul de pe langa Tribunal, cu propunerea de efectuare a cercetarilor pentru omor calificat. ... citeste toata stirea