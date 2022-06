Soferita care a ucis patru muncitori la Iasi a fost retinuta. Politistii au gasit-o relaxandu-se la o terasa

Accidentul s-a produs in noaptea de joi spre vineri, 16/17 iunie, in jurul orei 1.00, pe drumul care leaga cartierul Pacurari, din Iasi, de centrul orasului. Soferita vinovata de accidentul petrecut joi noapte la Iasi, cand patru oameni au murit, a fost retinuta si este cercetata pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului.Femeia in varsta de 39 de ani, care gonea cu peste 100 km/h prin cartierele Iasului, a intrat in plin ... citeste toata stirea