Soferita din Iasi vinovata de accidentul mortal din Pacurari ar fi fost condamnata la 1 an si 6 luni de inchisoare in 2010!

Ziaristii de la Clujust.roau descoperit ca soferita de 39 de ani din Iasi care a produs groaznicul accident de circulatie din Pacurari in urma caruia 4 angajati ai Citadin SA au murit si alti 3 au fost raniti a fost condamnata in trecut la 1 an si 6 luni de inchisoare cu suspendare!Adina Iuliana Ghervase a purtat anterior numele Catrinar, iar in 2010 a fost condamnata definitiv de Tribunalul Galati pentru vatamare corporala, dar cu circumstante atenuante. La momentul faptei, femeia avea 20 ... citeste toata stirea