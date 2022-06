Soferul care a produs tragedia pe "soseaua mortii" a fost arestat pentru 30 de zile

Alexandru Andrei Glodoreanu, soferul ce a condus baut masina care a ars luni seara intre Letcani si Podu Iloaiei isi va petrece urmatoarele 30 de zile dupa gratii. Ieri, anchetatorii au cerut arestarea lui pentru 30 de zile, iar judecatorii au incuviintat de indata. Acesta a fost dus in Arestul Politiei Iasi."Instanta admite propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi in ceea ce il priveste pe inculpatul Andrei Alexandru Glodoreanu. In consecinta, ... citeste toata stirea