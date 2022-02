Soferul din autoturismul care a izbit aseara un TIR era beat crita FOTO/VIDEO

ISU Iasi a intervenit la un accident rutier in localitatea Vulturi, com. Popricani, pe DN 24, unde un autoturism a intrat in coliziune cu un TIR care transporta materiale de constructii. In urma evenimentului rutier a rezultat o victima constienta, neincarcerata."Din primele cercetari a rezultat ca in accident au fost implicate un autoturism condus de un barbat de 49 de ani si un ansamblu de vehicule format din autoutilitara si semiremorca, condus de un barbat de 64 de ani. In urma ... citeste toata stirea