Soferul tractorului implicat in accidentul rutier produs in judetul Teleorman, soldat cu moartea unui copil de cinci ani si ranirea a doua femei, a fost retinut de politisti."Fata de conducatorul vehiculului agricol a fost dispusa masura retinerii pentru 24 de ore, barbatul fiind introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Teleorman", a anuntat, duminica, IPJ Teleorman.Accidentul s-a produs pe DJ 612, in zona comunei Plopii - ... citeste toata stirea