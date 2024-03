Cheful de remi l-a adus pe un iesean in fata judecatorilor. Oprit de politisti pe cand umbla prin sat dupa parteneri de joc, el le-a prezentat un permis de conducere fals. In fata anchetatorilor, a jucat cartea inocentei, dar a pierdut.In seara zilei de 3 august 2019, Andrei Arhire s-a urcat la volan, conducand pana la domiciliul unui prieten, in Raducaneni. De acolo, au mers impreuna la un al treilea, urmand sa ajunga la locuinta lui Arhire, pentru a juca remi. N-au mai ajuns insa, pentru ca ... citește toată știrea