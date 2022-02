Soft pentru a gasi rapid spatiu de cazare pentru refugiati

Organizatia Code4Romania a anuntat crearea unui soft care sa idetifice in timp real spatii de cazare pentru refugiatii care ajung in Romania din Ucraina. In platforma se vor putea inregistra persoane care pot pune la dispozitie camere sau imobile pentru cei care deocamdata se afla in taberele pentru refugiati."Unacoperis.ro este o platforma destinata celor care sunt gata sa ofere gazduire in aceste momente, fie ca sunt autoritati, fie ca sunt persoane juridice, ONG-uri , companii, biserici ... citeste toata stirea