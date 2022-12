Solicit public presedintelui PNL Iasi Alexandru Muraru sa ii retraga sprijinul politic primarului Mihai Chirica! (P)

Iasul este cutremurat din nou de cazuri de coruptie care vizeaza administratia locala. Primaria Iasi a devenit astazi locul unei noi descinderi a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi (DIICOT) care ancheteaza posibila savarsire a infractiunilor de abuz in serviciu, uzurparea functiei, delapidare, spalarea banilor, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals de catre primarul Mihai Chirica si o ... citeste toata stirea