Solicitarile la Ambulanta au scazut cu 30%. Care e cauza?

Numarul interventiilor la care ajung echipajele Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi a scazut in ultima perioada - de la peste 350 de solicitari pe zi cate erau in urma cu cateva luni, in timpul pandemiei, la 250 in medie pe zi.Spre exemplu, in perioadele de varf ale pandemiei au fost foarte multe solicitari, inclusiv pentru testarea COVID la domiciliu. "Se mai fac si acum recoltari la domiciliu, medicii de familie inca ne solicita, dar a scazut numarul fata de cum era. Au fost si ... citeste toata stirea