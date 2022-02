Solidaritate: mai multi ieseni isi pun la dispozitie casele pentru ucraineni

Semnele de solidaritate ale iesenilor fata de ucraineni nu au intarziat. La cateva ore de la atacurile Federatiei Ruse asupra mai multor tinte din Ucraina, pe retelele de socializare au inceput sa apara anunturi prin care iesenii isi pun la dispozitie locuintele, in eventualitatea in care refugiati ucraineni ar avea nevoie de adapost.Printre ei se numara si fostul jurnalist Sorin Simon care, intr-o postare pe Facebook, a scris: "Prieteni, am o casa de vacanta in apropiere de Iasi, daca aveti ... citeste toata stirea