Solutie simpla si ieftina contra poluarii in Iasi: padure pe malurile Bahluiului

Dan Radu, fondatorul Miscarii pentru Dezvoltarea Moldovei, a conceput un plan simplu care ar ajuta in combaterea poluarii in Iasi.O padure care creste trei metri pe an, pe cele doua maluri ale Bahluiului.Va prezentam mai jos planul lui Dan Radu, prezentat pe pagina lui de Facebook, pe care il va trimite si primariei.Pentru ca se discuta din nou, zilele astea, despre amenajarea Bahluiului - cu banci si alte idei -, revin la o posibila solutie pe care am lansat-o in spatiul public acum 3 ani. ... citeste toata stirea