Solutii digitale in agricultura inteligenta, la USV Iasi

Universitatea de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV) anunta organizarea workshop-ului cu titlul "SOLUEsII DIGITALE IN AGRICULTURA INTELIGENTA", adresat studentilor si cadrelor didactice.Potrivit unui comunicat de presa emis de USV, Bogdan Aancutei si Teofil Dascalu sunt invitatii si principalii speakeri ai evenimentului de maine, 26 martie 2024, care este programat a incepere la ora 10:00, in Amfiteatrul A4, situat in cladirea principala a USV Iasi.Teofil Dascalu, CEO ... citește toată știrea