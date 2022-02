Solutii legislative pentru start-up-urile tech care se muta din Romania pentru a atrage investitii de peste 5 milioane de euro (P)

Antreprenorii si investitorii romani isi doresc introducerea actiunilor executive, care dau actionarului mai multe voturi per actiuneInvestitorii in startup-uri tech isi asuma riscuri in Romania doar pana la investitii de 5-10 milioane euro, iar pentru antreprenorii romani timpul este la fel de important ca aerul si eventualele litigii, in lipsa unei legi clare, pot fi o problema uriasa pentru companii. Prin urmare, start-up-urile aleg adesea sa isi schimbe jurisdictia cand ajung in discutii ... citeste toata stirea