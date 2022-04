Soprana Elena Mosuc a primit Crucea Moldava, cea mai inalta distinctie a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei

Ziua de 6 aprilie va ramane mult timp in amintirea iesenilor care au aplaudat-o la scena deschisa pe Elena Mosuc. Celebra soprana a ales orasul natal pentru a celebra cei 30 de ani de cariera internationala.Indragita artista a revenit la Opera Nationala Romana Iasi, pe scena de unde a pornit in glorioasa ei calatorie dedicata muzicii si care a avut ca destinatii repere ale lumii artistice precum Teatro alla Scala din Milano, Metropolitan Opera House din New York, Royal Opera House din Londra, ... citeste toata stirea