SOS Casa Sadoveanu, singura cladire-muzeu in ruina, care nu a mai fost reparata de 40 de ani! Muzeul Sadoveanu, restituit pentru a fi demolat

Starea de semi-abandon in care se afla aruncat Muzeul "Mihail Sadoveanu" reaprinde razboiul dintre mostenitorii scriitorului si Consiliul Judetean Iasi. Nicicand in istoria Iasului, patrimoniul acestui oras nu a fost mai ignorat cu intentie ca azi. Casa de la Iasi a scriitorului Mihail Sadoveanu sta sa cada. Gauri prin care poti sa bagi pumnul, brazdeaza zidaria cladirii muzeu de pe Aleea Sadoveanu. Minciuna si ignoranta au luat locul povestii si salasluiesc de decenii in cladirea devenita ... citeste toata stirea