O batrana din judetul Hunedoara a venit la Iasi pentru a afla de ce are dureri de cap. Medicii din alte spitale din tara i-au spus ca are sinuzita. La Iasi a aflat ca in cap are o tumora de 9 centimetri, iar in corp are cancer in alta parte a corpului."Aveam o durere groaznica de cap, care nu-mi trecea cu nimic. Am mers la spital, fara a spune copiilor. Am fost internata la Petrosani, de doua ori, unde mi-au administrat perfuzii pentru durere. Dar nu s-a rezolvat mare lucru. Mi s-a spus ca nu ... citeste toata stirea