Un sexagenar va ajunge in spatele gratiilor, dupa ce a incercat sa-si ucida sotia in urma unei certi banale. I-a exasperat pe judecatori schimbandu-si declaratiile de la o zi la alta, in incercarea de a-i convinge pe magistrati ca sotia sarise la el cu cutitul. Basmele insirate de barbat nu s-au potrivit insa cu nicio proba. In pofida violentei atacului, femeia s-a aratat totusi dispusa sa-l ierte, nu insa si legea.Dumitru si Aurica Leonte erau casatoriti de 40 de ani, avand trei copii, ... citeste toata stirea