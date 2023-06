Opt dintre cei noua judecatori ai Sectiei pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au aprobat propunerea de numire a Sabinei Daniela Adomnitiei in functia de vicepresedinte al Curtii de Apel Bucuresti, in conditiile in care acesta este angajata a CAB din februarie 2022. Ea este sotia lui Cristian Adomnitie, fost ministru condamnat la 3 ani si 2 luni inchisoare cu executare.In ianuarie 2023, la cererea fostei sefe a Curtii de Apel, Lia Savonea, Adomintei a fost delegata ... citeste toata stirea