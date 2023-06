In perioada 9-11 iunie 2023 are loc editia a X-a a evenimentului Sotron. Festivalul copilariei, organizat de Muzeul National al Literaturii Romane Iasi si Asociatia "Patrimoniu pentru comunitate". Acesta se va desfasura in Dumbrava Minunata si Gradina Urbana de la Muzeul "Mihail Sadoveanu" din Iasi, intr-o atmosfera plina de Fantezii, tema festivalului.Programul festivalului este unul bogat si divers, cu sute de activitati gratuite pentru copii si parinti. Timp de trei zile, participantii se ... citeste toata stirea