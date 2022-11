Spagar, viclean si fanfaron. Costel Alexe, pericol public. Demisia! (P)

Jumatate de mandat cu Costel Alexe in fruntea Consiliului Judetean Iasi a fost un dezastru. In numai cateva luni, acest personaj a facut praf notiunile de munca, cinste si onoare."1) Angajari pe pile, pe relatii de rudenie sau de apartenenta la casta liberalaSunt de notorietate scandalurile in care au fost implicati lideri PNL Iasi pentru ca au facilitat angajarea rudelor, prietenilor sau membrilor de partid in posturi publice. Presa a scris pe larg cum sotia unui vicepresedinte al ... citeste toata stirea