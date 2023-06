Spagile incasate in primaria capitalei in timpul mandatului lui Sorin Oprescu au fost "spalate" printr-un lant de firme organizat de un iesean. Acesta a fost condamnat deja pentru spalare de bani, dar il asteapta o pedeapsa inca mai severa pentru un motiv surprinzator: evaziunea fiscala. Spagile plimbate prin conturi sub forma unor achizitii fictive au lasat in urma neplatite TVA si impozit pe profit. O prima sentinta a fost data de Tribunal, decizia finala urmand a apartine Curtii de Apel. ... citeste toata stirea