Spargatorul de la Alpha Bank, cel mai cautat hot din ultimii ani de la Iasi. Cum a fost prins

Un individ din Vaslui a pus pe jar politia ieseana din noiembrie si pana sambata, dupa o serie de jafuri comise in centrul Iasului. Madalin Iulian Silitra, de 24 de ani, escroc de "meserie", venea in Iasi si opera jafurile, apoi fugea in Vaslui. Acesta este autorul spargerii esuate de vineri spre sambata noaptea de la Alpha Bank Gara, si cele din noiembrie, de la farmacia Catena aflata la cateva zeci de metri departare, si iar, de la farmacia Fortis, spre Piata Unirii.Zeci de politisti in ... citeste toata stirea