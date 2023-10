UNIQUE Residence Sf.Andrei pune la dispozitie spatii in configuratii flexibile, cu functionalitati multiple, specificatii si dotari de top, in cladiri sustenabile, de ultima generatieProiectat pentru a raspunde in fapt celor mai exigente cerinte, cu dotari si niveluri de echipare Premium, ansamblul UNIQUE Residence Sf. Andrei este destinat atat segmentului rezidential cat si celui de business.Cu un regim de inaltime D+P+5E,7E, nivelurile de la demisol si parter asigura dotari superioare ... citeste toata stirea