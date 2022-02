Spatii de cazare la Iasi, pentru eventualii refugiati din Ucraina

Autoritatile locale din judetul Iasi pregatesc instalarea unor tabere pentru refugiati, in perspectiva sosirii refugiatilor in Romania, in cazul unui eventual conflict intre Rusia si Ucraina.Ministrul de interne, Lucian Bode a declarat la o televiziune centrala ca se analizeaza cite tabere pot fi montate intr-un timp relativ scurt de la zece la 24 de ore in Maramures, Suceava, Botosani si Iasi.Prefectul judetului Iasi, Bogdan Cojocaru spune ca sunt analizate eventualele spatiile pentru ... citeste toata stirea