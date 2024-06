Spatii moderne pentru tratamentele de chimioterapie, la IRO

Pacientii Institutului Regional de Oncologie (IRO) care au nevoie de chimioterapie in regim de spitalizare de zi primesc tratament in spatii nou amenajate, dupa finalizarea lucrarilor de modernizare si reabilitare din cadrul proiectului "Cresterea calitatii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si dotare ambulatoriu integrat in incinta IRO".Proiectul cu finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional - ADR Nord Est a fost realizat in parteneriat cu ... citește toată știrea