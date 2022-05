Spatiu de escalada la Iasi pentru copiii cu dizabilitati

Centrul Climb Again a fost deschis de Melania Medeleanu si Luciana Zaharia, fondatoarele Asociatiei Zi de BINE.Asociatia Zi de Bine Moldova a amenajat un spatiu de escalada destinat copiilor cu dizabilitati si tinerilor tipici. Cu ajutorul panoului interactiv, anual, aproximativ 150 de copii cu dizabilitati pot practica acest sport in Iasi. Panoul Kilter Board are un program software incorporat ce permite realizarea de trasee tematice prin iluminarea integrata in prize. Traseele de escalada ... citeste toata stirea