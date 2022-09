Special pentru femeile din Iasi: servicii de taximetrie numai cu soferite

Bolt, una dintre aplicatiile prin care poti solicita o masina, a lansat saptamana trecuta optiunea de "Women for Women". Prin aceasta optiune, soferitele Bolt pot accepta curse in care clientii sa fie exclusiv femei, iar de pe cealalta parte, clientele pot solicita la randul lor masini conduse doar de femei. Am verificat cum functioneaza aceasta la Iasi.Am comandat vineri o masina Bolt prin optiunea "Women for Women" pentru a afla mai multe detalii despre noua metoda de a circula cu acestea. ... citeste toata stirea