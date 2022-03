Specialistii Serviciului de Prevenire si protectie IASISTING va prezinta: KIT DE SUPRAVIEEsUIRE (P)

In cazul unei situatii de urgenta, pentru siguranta dumneavoastra pregatiti-va un kit de supravietuire.Stocati cel putin 4l de apa de persoana pe zi. Cea mai buna este apa imbuteliata in sticle mici de plastic. Puneti-le intr-un loc racoros la intuneric. Notati pe eticheta data cumpararii. Inlocuiti proviziile de apa la fiecare 6 luni;ATENEsIE! Apa este esentiala supravietuirii. In caz de maxima urgenta, se poate obtine apa potabila prin fierbere timp de 10 minute.Alegeti mancare care nu ... citeste toata stirea