Daca angajatii dumneavoastra isi desfasoara activitatea in aer liber sau in spatii inchise si aglomerate, in zilele caniculare aveti obligatia legala de a le asigura conditiile necesare pentru evitarea situatiilor neplacute cauzate de temperaturile extreme.Astfel, masurile minime obligatorii care trebuie luate pentru prevenirea incidentelor de la locul de munca datorate caniculei vor fi aplicate in mai multe etape.1. Inaintea aparitiei perioadelor cu calduri extreme angajatorul trebuie:Sa ... citeste toata stirea