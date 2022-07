Spectacol Alexandru Tomescu cu vioara Stradivarius, maine, la Iasi

Turneul International Stradivarius 2022 - "PAGANINI MAGIC" ajunge pe 3 iulie, la Palatul Culturii din Iasi. Alexandru Tomescu va bucura publicul iesean cu un spectacol la vioara Stradivarius Elder-Voicu, alaturi de Dragos Ilie la chitara clasica. In acest an, repertoriul incluze opere semnate de Niccolò Paganini: Centone di Sonate, op. 64, MS 112 - 6 sonate pentru vioara si chitara. Intrarea va fi libera, in limita locurilor disponibile.Editia din acest an este dedicata marelui ... citeste toata stirea