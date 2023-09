Opera Nationala Romana din Iasi organizeaza vineri, cu incepere de la ora 20:00, in fata Palatului Culturii Iasi, o gala in aer liber, care poate fi urmarita gratuit. Evenimentul, intitulat "Magia serii in sunet si lumina", este unul de traditie, in acest an ajungandu-se la a XII-a editie.Spectacolul, care va fi coordonat muzical de Vladimir Lungu, va aduce pe scena solistii, Corul, Corul de Copii, Baletul si Orchestra Operei Iasi. In cadrul regalului artistic sustinut de indragitii artisti ... citeste toata stirea