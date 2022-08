Spectacol grandios pregatit de Opera Iasi in fata Palatului Culturii

Opera Nationala Romana din Iasi a inceput pregatirile pentru stagiunea 2022-2023, care se va deschide pe 10 septembrie. Spectacolul inaugural va fi "Magia serii in sunet si lumina", eveniment de traditie, care atrage mii de spectatori in fiecare an. Fata de stagiunile precedente, grandioasa reprezentatie in aer liber, ajunsa la a XI-a editie, va avea loc de aceasta data in fata Palatului Culturii. Ora de incepere a galei va fi 20:00."E deja o traditie ca stagiunile Operei din Iasi sa se ... citeste toata stirea