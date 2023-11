In luna constientizarii epilepsiei, Teatrul pentru copii si tineret "Luceafarul" din Iasi va prezenta publicului un spectacol unicat in Romania. Este vorba despre "Stai jos sau cazi", un spectacol de medicina performativa, dupa romanul lui Bogdan Munteanu. Evenimentul va avea loc joi, 16 noiembrie, in Sala Mica a Teatrului "Luceafarul", de la ora 18:30."Ideea care a fundamentat spectacolul este completarea componentei estetice cu una de deprindere a felului in care reactionam in fata ... citeste toata stirea