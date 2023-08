In zilele de 2 si 3 Septembrie 2023 va avea loc cea de a opta editie a festivalului "Calatorie la 1900". Tema evenimentului din acest an este "Five o'clock".Evenimentul va propune o intoarcere in atmosfera anilor 1900 prin spectacole in aer liber de teatru, dans si muzica de epoca, activitati interactive, teatru ambiental, targ de antichitati, bucate de epoca si alte surprize.Invitata speciala a acestei editii este Raluca Partenie, care va povesti cu farmec si eruditie despre stil de viata, ... citeste toata stirea