Spectacolul "Frici", castigatorul proiectului LecturiA

Spectacolul "Frici" de Ana Sorina Corneanu este marele castigator al celei de-a treia editii a proiectului Lecturi³. Jurizarea a fost facuta de reprezentanti ai celor trei parteneri implicati in acest program: Teatrul National Iasi, Muzeul National al Literaturii Romane si revista "Alecart".Conform regulamentului, piesa va fi transpusa scenic la finalul acestui an. Textul a fost prezentat publicului sub forma unui spectacol-lectura regizat de Irina Popescu-Boieru, la Teatru³, pe 28 ... citeste toata stirea