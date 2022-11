Spectacolul "Lucia di Lammermoor", in doua distributii speciale, la Opera din Iasi

Opera Nationala Romana din Iasi a informat ca programeaza alte doua evenimente de marca pentru a oferi publicului posibilitatea de a se bucura, sambata si duminica, de spectacolul "Lucia di Lammermoor", de Gaetano Donizetti, in regia lui Andrei Serban.Potrivit unui comunicat de presa, in cele doua zile de spectacol publicul va putea urmari distributii diferite.Invitata speciala, soprana de origine egipteana Rasha Talaat si Manuela Barna Ipate vor debuta in rolul principal, Lucia, ... citeste toata stirea