Spectacolul MEAT va fi prezentat la Festivalul Maltepe din Turcia

Pe 15 octombrie 2024, actorii Ateneului National din Iasi vor fi prezenti la Festivalul International de Teatru Maltepe de la Istanbul, Turcia, unde vor prezenta spectacolul de teatrul MEAT, semnat de Sule Demirel in regia lui Kubilay Erdelikara.Festivalul International de Teatru de la Maltepe se afla la cea de-a VI-a editie si va avea loc in perioada 1 octombrie - 1 noiembrie 2024 iar in cadrul evenimentului vor fi invitate mai multe productii teatrale din Turcia. Spectacolul MEAT va fi ... citește toată știrea