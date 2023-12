Dat fiind faptul ca zilele de joi si vineri sunt sarbatori nationale si au fost declarate zile libere, Directia de Sanatate Publica Iasi a anuntat publicul larg de farmaciile si unitatile medicale care sunt de garda in aceste patru zile, cu tot ce trebuie facut in cazul unei urgente.Astfel, la nivel de urgente medicale nu se modifica nimic, sunt aceleasi trei spitale de garda la fel ca in tot timpul anului:- UPU Spitalul Clinic Judetean de Urgente Sf. Spiridon Iasi - tel. 0232.240822- UPU ... citeste toata stirea