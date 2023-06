Avand in vedere "puntea" care se va forma intre 1 si 5 iunie, cand mai multe institutii publice vor functiona cu program limitat sau vor fi inchise, Directia de Sanatate Publica a facut publica o lista de entitati care vor asigura permanenta chiar si in aceasta perioada libera.In mod concret, spitalele care vor asigura urgentele medicale prin unitatile specifice de la nivelul judetului Iasi vor ramane deschise si in aceasta perioada, asigura garzile necesare.Este vorba despre Unitatea de ... citeste toata stirea