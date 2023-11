Spitalul de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi, a primit unul dintre cele mai bune punctaje din tara la acreditarea facuta de Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate.Spitalul de Boli Infectioase este incadrat in categoria a II-a de acreditare, conform Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS).In urma evaluarii indicatorilor si standardelor de verificare aplicate in procesul de acreditare de catre ANMCS, Spitalul de ... citeste toata stirea