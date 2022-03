Spitalul de la Grajduri va fi renovat

Spitalul de la Grajduri, unde sunt internate persoanele condamnate dar care au fost diagnoticate ca avand tulburari mintale, a intrat in atentia ministrului Sanatatii. Alexandru Rafila a promis solemn in fata autoritatilor locale si medicale ca va rezolva situatia din aceasta unitate medicala unde 400 de pacienti impart 200 de paturi si tot atatea portii de mancare. "La Spitalul Grajduri sunt conditii absolut inacceptabile pentru perioada in care ne gasim. Acolo sunt internati. pe 200 de paturi, ... citeste toata stirea