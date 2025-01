Spitalul de Pediatrie din Iasi nu gaseste un medic psihiatru de doi ani!

Managerul de la Spitalul Clinic de Pediatrie "Sf.Maria" din Iasi lanseaza un nou apel catre psihiatrii pediatri. In lipsa unui astfel de specialist, un compartiment destinat diagnoticarii copiilor cu tulburari din spectrul autist nu poate deveni functional. In ultimii doi ani s-au tot facut apeluri pentru recrutarea de psihiatri pediatri. Nimeni nu s-a aratat a fi interesat pana acum.Alina Belu, managerul Spitalului "Sf Maria" are nevoie urgenta de un psihiatru pediatru si lanseaza un nou ... citește toată știrea