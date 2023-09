Spitalul de Recuperare Medicala Arcadia, recunoscut drept cea mai complexa solutie pentru recuperare medicala din Europa, implineste 1 an de la inaugurare, marcand astfel o perioada de realizari remarcabile in domeniul medical. Cu o investitie initiala de peste 20 de milioane de euro, Spitalul de Recuperare Medicala Arcadia s-a impus ca lider in domeniul serviciilor medicale de recuperare medicala pentru pacienti cu diverse afectiuni."Vorbim astazi despre primul an al Spitalului de Recuperare, ... citeste toata stirea