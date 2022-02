Spitalul mobil de la Letcani a fost solutia corecta pentru gestionarea eficienta a pandemiei! (P)

"Am privit cu incredere recentul anunt al autoritatilor judetene prin care a fost comunicat faptul ca spitalul mobil de la Letcani s-a redeschis pentru a primi pacienti Covid si in valul 5 al pandemiei. Cu mandrie spun ca Iasul este singurul oras din tara care nu a trimis bolnavi de coronavirus in alte judete.De fiecare data cand numarul de paturi din spitalele de specialitate iesene a devenit insuficient, a fost functionalizat Spitalul modular de la Letcani. Astfel se intampla si acum, cand ... citeste toata stirea