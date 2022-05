Spitalul "Parhon" a primit doi rinichi de la Chisinau

Premiera in medicina de transplant din Romania. In urma acordului incheiat cu Republica Moldova, a fost efectuat primul transplant de rinichi cu organe prelevate in tara vecina.Prelevarea de organe a avut loc la Spitalul Jidetean din Chisinau, iar rinichii au ajuns la Iasi. "S-a facut o prelevare la Chisinau, o prelevare de rinichi, in baza unui acord cu Republica Moldova pe care il avem de mai bine de un an de zile, iar in urma cu o saptamana a fost trimis la Chisinau un ficat de la Targu ... citeste toata stirea