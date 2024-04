Spitalul "Parhon", Centru de Excelenta in Hipertensiune

Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" este prima unitate medicala din Iasi si cea de-a doua din tara care indeplineste criteriile pentru a deveni Centru de Excelenta in Hipertensiune, asa cum au fost ele stabilite de catre Societatea Europeana de Hipertensiune (ESH). Primul astfel de centru a fost in Bucuresti, in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca, clinica de Cardiologie.Societatea Europeana de Hipertensiune construieste, de mai bine de un deceniu, o retea de Centre de Excelenta. In ... citește toată știrea