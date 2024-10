Spitalul Regional din Iasi, in faza organizarii de santier

Marcel Ciolacu a declarat ca prioritatea Companiei Nationale de Investitii, in acest moment, sunt campusurile universitarePrezent la Iasi, premierul Marcel Ciolacu a mers sa vada santierul viitorului Spital Regional. Este a doua etapa din constructia Spitalului Regional de la Iasi, pe langa cel de la Cluj si cel de la Craiova."Acum suntem in etapa organizarii de santier, finalizata 95%, si, deja, ne-a informat acum domnul director ca, anul acesta, o sa se dea si castigatorul, in ceea ce ... citește toată știrea